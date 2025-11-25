Младежи в неравностойно положение се впускат в подводно приключение

Младежи в неравностойно положение се впускат за първи път в незабравимо подводно приключение. Това се случва благодарение на подводния фотограф Пламен Вукадинов, който дава възможност на хора с различни увреждания да опознаят магията на морските дълбини.

"Миналата година гмурках един мъж, Павлин, на 34 години, незрящ. Имах уговорка с него година преди това. Беше прочел една от моите книги и се беше запалил", сподели за началото на проекта си Вукадинов в ефира на "България сутрин".

Той от години се занимава с деца със специални нужди, сред които и младежи в ремисия.

Катрин Витали е журналист в националното радио. Тя е с нарушено зрение, а едно от нещата, които я провокират, е да търси мотивацията на хората в екстремните професии. Така се среща и разговаря с подводния фотограф.

"Един от въпросите, които ме вълнуват, е какви са механизмите, по които живеят хората на ръба. Така стигнах до Пламен - като водолаз ми беше интересно какво го дърпа да живее по този начин", сподели Катрин.

Тя е имала 20 секунди време, за да реши дали да приеме предложението на подводния фотограф да се гмурнат.

"Исках да изляза от рутината, от обичайното ежедневие. Не беше лесно решение, но не беше и чак толкова трудно. Пламен ми вдъхна доверие, някои неща са необясними. Просто го усетих", каза журналистът.

Фотографът също не е усетил притеснение, двамата са се решили без колебание за предизвикателството.

"Не беше трудно да я подготвя, буквално се остави в ръцете ми. Тя усеща звучите, налягането в ушите. Важно беше да я науча, когато я тупна 2-3 пъти по ръката, това да я успокои, да знае, че ще я пусна и ще обиколя около нея да я снимам. Трябва смелост, която опира до доверие", категоричен е подводният фотограф.

"Имам частично зрение, виждайки цветове, макар и мъгляво, чувайки бълбукането на водата, вдишването, да усещаш, че можеш да дишаш под вода - това беше магията за мен", каза Катрин Витали.

Подводният фотограф прави серия от гмуркания с младежи със специални потребности. Началото винаги е било плахо.

"Децата в ремисия са толкова изпатили, толкова много са преживели, минали са през Ада буквално. Виждам някои от тях с какъв страх влизат във водата и виждам как излизат - това е най-важно", разкри мотивацията си Пламен Вукадинов.

На финалната права е реализацията на неговия филмов проект, озаглавен "Светлина в дълбините".