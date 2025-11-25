Макрон: Европейците трябва да решат как да се използват замразените руски активи

Френският президент Еманюел Макрон даде интервю за радио RTL, в което заяви, европейците са тези, които ще трябва да решават как да използват замразените руски активи. Американският президент Доналс Тръмп предлага в плана си да бъдат инвестирани в американски проекти за възстановяването на Украйна, съобщава Франс прес.

Планът на Тръмп предвижда замразените руски активи на стойност от 100 млрд. долара да бъдат инвестирани в проекти, ръководени от САЩ, за възстановяването на Украйна, като американската страна ще получи 50% от ползите на инициативата.

Френският лидер също призова за повече решителност пред Русия, която заема "все по-агресивна позиция."

"Ако сме твърде слаби в Украйна, ако кажем, че това вече не е наш проблем, тъй като все пак те (Украйна и Русия) са твърде далече, ще изоставим Украйна", предупреди френският президент. "И точно в този ден вие проявявате слабост спрямо Русия, която от 10 години насам направи стратегически избор, който се състои в това тя да стане отново имперска сила и да напредне във всички посоки", добави Макрон.

Той подчерта също, че Франция не възнамерява да "изпраща" млади французи в Украйна. Този четвъртък Макрон смята да обяви въвеждането на доброволната военна служба.

Нейното въвеждане трябва да започне поетапно с набирането от 2000 до 3000 доброволци през първата година, преди да се премине към увеличаване с цел достигането на 50 хиляди доброволци всяка година.

Скандинавските и балтийските страни, граничещи с Русия, запазиха или въведоха отново задължителната военна служба. За разлика от тях, наборната служба е отменена във Франция от 1994 г. / БТА