СДВР за протеста: Проверка за плезещия се полицай, трима души са задържани

Трима души са задържани при вчерашния протест пред Народното събрание, петима полицаи са пострадали, каза пред журналисти директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов.

Протест срещу приемането на бюджета се проведе вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше изпълнен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.

Един от задържаните за хулигански действия е италиански гражданин. Задържаните протестиращи са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет, съобщи комисар Николов. Той добави, че три полицейски коли са със щети.

Свързани статии Трима ранени полицаи и трима ранени граждани след снощния протест срещу бюджета

По-късно днес Районна прокуратура ще повдигне обвинения на провинените лица.

Шефът на СДВР заяви, че предстои проверка по повод разпространените кадри в социалните мрежи на плезещ се полицай.

„Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него. Така че предстои да се извърши необходимата проверка, да се изгледат необходимите видеозаписи и да се установи дали неговото поведение наистина е провокативно и ако то е такова, да вземем решение“, каза директорът на СДВР, старши комисар Любомир Николов.

Той отрече информациите, които бяха разпространени днес, че плезещият се полицай е бил служител на „Делта гард“. И беше категоричен, че протестът са охранявали само щатни полицейски служители. Николов отрече сред полицаите на протеста снощи да е имало и частни охранители.

По думите му е изграден плътен кордон около изходите на НС. “Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, считам, че тя не е породена с никаква агресия от наша страна. В резултат пострадаха трима наши служители, а на по-късен етап във връзка с друга ескалация на напрежението пострадаха още двама”, коментира Николов.

Трима от пострадалите са прегледани в болнично заведение и в последствие са освободени, а другите двама са били прегледани на място и след това са продължили работния си процес.

“По наши данни има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания и няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители”, сподели той.