Бял автобус ядоса протестиращите край парламента, направиха жива верига около НС (СНИМКИ/ВИДЕО)

Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението при "Триъгълника на властта". Организатори са ПП "Продължаваме промяната".

Официалният час за започване на протеста бе 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

В района има засилено полицейско присъствие.

Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата. Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието. Впоследствие автобусът беше преместен и паркиран на друго място.

Събралите се граждани около входовете на НС освиркваха депутатите, докато излизаха излизаха от сградата.

Депутати от ПП се включиха в живата верига от протестиращи около сградата на Народното събрание, отбелязва БТА.