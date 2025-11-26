IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бял автобус ядоса протестиращите край парламента, направиха жива верига около НС (СНИМКИ/ВИДЕО)

В района има засилено полицейско присъствие

26.11.2025 | 18:55 ч. Обновена: 26.11.2025 | 19:35 ч. 34

Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението при "Триъгълника на властта". Организатори са ПП "Продължаваме промяната". 

Официалният час за започване на протеста бе 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси. 

В района има засилено полицейско присъствие.  

Протестът ескалира, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата. Събралите се да гледат заседанието на комисията по бюджет и финанси на видео стена пред парламента се насочиха към входовете на Народното събрание, за да посрещнат депутатите след края на заседанието. Впоследствие автобусът беше преместен и паркиран на друго място. 

Събралите се граждани около входовете на НС освиркваха депутатите, докато излизаха излизаха от сградата.  

Депутати от ПП се включиха в живата верига от протестиращи около сградата на Народното събрание, отбелязва БТА.

протест Продължаваме промяната Бюджет 2026
