Мършляк, еничарин: Промениха биографиите в Уикипедия на депутати от ДПС-НН СНИМКИ

От екипа на ДПС обаче реагираха бързо

27.11.2025 | 18:15 ч. 49
Снимка: БГНЕС

Гневът на протестиращите от площада се пренесе в интернет, където някои от страниците в Уикипедия на депутатите от ДПС-НН бяха редактирани с обидни за политиците квалификации. 

Атакувани бяха Йордан Цонев и Байрам Байрам, които вчера останаха блокирани в Народното събрание и които се появиха в живите включвания на ПП-ДБ от сградата. В едно от тях Байрам използва думата  "мършляк", която по-късно се появи в неговата страница в Уикипедия. Над снимката му пишеше Байрам Байрам-Мършляка.

Сред най-меките определения е "измамник и лъжец". Народното творчество вписа в биографията на друг, че е "ку.ва от евтините и не връща ресто" и "парафиногълтач от висша форма".

Цонев е описан като  "български престъпник, най-успешния ибрик в историята на света, псевдо политик, виден еничарин".

От екипа на ДПС обаче реагираха бързо и върнаха биографиите на представителите си в оригиналния им вид. 

