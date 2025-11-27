Папата: Не си пишете домашните с AI

Папата отново говори за изкуствения интелект (AI), който както вече знаем - изобщо не е любим на Лъв Четиринадесети (XIV). 70-годишният папа Лъв се включи виртуално в Националната католическа младежка конференция в Индианаполис и реши да отправи към учениците честно послание: AI е удобен, бърз и впечатляващ… но човешкият ум е незаменим.

"AI може да обработва информация светкавично, но не може да замени човешкия интелект — и недейте да го молите да ви пише домашните. Не може да ви даде истинска мъдрост. Липсва му онова, което е дълбоко човешко. AI няма да отсъди кое е по същество добро или зло. И никога няма да изпита истинско удивление пред красотата на Божието творение", каза той с усмивка във видеовръзката.

Папата определи AI като „една от определящите черти на нашето време“ — но не пропусна да подчертае, че технологиите не отменят личната отговорност.

"Сигурността не е само правила. Тя изисква образование и личен избор. Филтрите могат да ви насочат, но не могат да решат вместо вас. Само вие можете. Годините, които живеете сега, са моментът да съзрявате — духовно това означава да задълбочите приятелството си с Бог", продължи той.

Той насърчи младежите да мислят критично, да търсят истина, красота и добро — и да не позволяват на технологиите да ги разсейват от собственото им развитие.

„Да използвате AI отговорно означава да го използвате така, че да ви помага да растете — не да ви отнема достойнството или призванието към святост. Ако утре AI изчезне, трябва да знаете как да мислите, как да творите, как да действате самостоятелно, как да изграждате истински приятелства“, каза папата, цитиран от People. И финалното му послание прозвуча лично: „AI никога не може да замени уникалния дар, какъвто сте вие самите за света.“

По-рано този месец той говори и пред участниците на "Builders AI Forum 2025" в Папския Грегориански университет в Рим, поздравявайки ги за усилията да поставят "достойнството на човешката личност и общото благо“ в центъра на новите технологии.