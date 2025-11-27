Тайният план на Германия за война с Русия

Преди около 2 години и половина дузина висши германски офицери се събраха във военен комплекс с форма на триъгълник в Берлин, за да работят по секретен план за война с Русия.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. сложи край на десетилетия стабилност в Европа. Оттогава регионът е предприел най-бързото си военно натрупване от края на Втората световна война. Но изходът от бъдеща война няма да зависи само от броя на войските и оръжията на бойното поле, пише WSJ.

В плана е описано как до 800 000 германски, американски и други войски на НАТО ще бъдат превозени на изток към фронтовата линия. В него са картографирани пристанищата, реките, железопътните линии и пътищата, по които ще пътуват, както и как ще бъдат снабдявани и защитени по пътя.

На по-високо ниво, планът е най-ясната проява до момента на това, което авторите му наричат ​​подход към войната, обхващащ „цялото общество“. Това размиване на границата между гражданската и военната сфера бележи завръщане към манталитета от времето на Студената война, но актуализирано, за да отчете нови заплахи и препятствия – от порутената инфраструктура на Германия до неадекватното законодателство и по-малката армия – които не са съществували по това време.

Германски представители заявиха, че очакват Русия да е готова и склонна да атакува НАТО през 2029 г. Но поредица от шпионски инциденти, саботажни атаки и нахлуване във въздушното пространство в Европа, много от които се приписват на Москва от западното разузнаване, предполагат, че тя може да се готви за по-ранен удар.

Ако успеят да повишат устойчивостта на Европа, плановиците смятат, че не само ще осигурят победа, но и ще направят войната по-малко вероятна.

Подготовка за война

Географията на Европа означава, че НАТО ще разчита основно на германските пристанища, железопътни линии и пътища в конфликт с Русия.

Мащабът на необходимата промяна беше очевиден тази есен, някъде в източногерманската провинция.

Там, компанията за отбрана Rheinmetall създаде полеви лагер за 500 войници, със спални помещения, 48 душ кабини, пет бензиностанции, полева кухня, наблюдение с дронове и въоръжена охрана, проверена за руско и китайско влияние. Лагерът беше построен за 14 дни и демонтиран за седем.

Наскоро Rheinmettall подписа сделка за 260 милиона евро за снабдяване на германски и натовски войски, част от усилията на военните да включат повече частния сектор в плана.

Такива поуки се включват непрекъснато в OPLAN и приложенията към него. Документът, съхраняван в изолираната от въздушни пространства „червена мрежа“ на военните, вече е във втората си версия.

Някои от най-големите пречки, пред които са изправени германските военни плановици, са нематериални: тромави правила за обществени поръчки, обременяващи закони за защита на данните и други разпоредби, създадени в по-мирна епоха.

Изпълнението на плана изисква пренастройване на манталитета, изтриване на навици, натрупани от почти цяло поколение.

Участък от пътя на федералната магистрала A44 между селата Щайнхаузен и Бренкен в Западна Германия предлага метафора за това как Европа е свалила гарда си през последните четири десетилетия мир – и какво е необходимо, за да я вдигне отново.

За разлика от други места по автобана, разделителната ивица на този 5-километров участък не е тревиста, а е с твърд асфалт. Зоните за почивка са необичайно големи и със странна форма. Няма надлези или електрически кабели.

Десетки такива участъци са построени по време на Студената война, използвани като аварийни писти за кацане. Резервоари с керосин са били заровени под паркингите. Парапетите са можели да се откачат и мобилна кула за въздушно движение можела да се монтира за минути.

Самолет C-130 Hercules каца на автобана през 1984 г. По време на Студената война германските магистрали са били специално проектирани, за да могат да се превърнат в писти за кацане в случай на атака на летища. Corbis/Getty Images

Така наречената инфраструктура с двойно предназначение беше норма в Германия по време на Студената война. Подобно на задължителната военна служба, която означаваше, че цивилният и военният живот са тясно свързани, магистралите, мостовете, жп гарите и пристанищата бяха проектирани да служат като военни активи, ако е необходимо.

След това Студената война приключи, както и необходимостта от инфраструктура с двойно предназначение. Тунелите и мостовете, построени след това, често бяха твърде тесни или крехки, за да поберат конвои. През 2009 г. Берлин отмени изискванията за знаци, показващи военните превозни средства, които пътищата могат да поддържат.

Свързани статии Как Сенчестият флот позволява хибридната война на Русия в Европа

Дори инфраструктурата от ерата на Студената война не винаги е използваема. Берлин изчислява, че 20% от магистралите и над една четвърт от магистралните мостове се нуждаят от ремонт поради хроничен недостиг на инвестиции. Пристанищата на Германия в Северно и Балтийско море се нуждаят от работа на стойност 15 милиарда евро, включително 3 милиарда евро за подобрения с двойно предназначение, като например укрепване на докове, според федерацията на германските морски пристанища.

Неотдавнашен, малко отразен на обществеността, но значим инцидент подчертава проблема.

В нощта на 25 февруари 2024 г. товарният кораб „Рапида“, плаващ под холандски флаг, се блъсна в железопътен мост над река Хунте в северозападна Германия, спирайки железопътния трафик.

Железопътният оператор Deutsche Bahn издигна временен мост, който беше открит два месеца по-късно, само за да бъде ударен от друг кораб през юли, прекъсвайки железопътния трафик отново за още един месец.

В краткосрочен план подобряването на устойчивостта означава максимално използване на съществуващите пътни и железопътни мрежи. В дългосрочен план Берлин си е поставил за цел да похарчи 166 милиарда евро до 2029 г. за инфраструктура, включително над 100 милиарда евро за дълго пренебрегваните железопътни линии, и да даде приоритет на инфраструктурата с двойно предназначение.

Дългогодишните усилия за подновяване на военното боеготовност на Германия започнаха дни след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., когато германският канцлер Олаф Шолц представи фонд за превъоръжаване на стойност 100 милиарда евро, приветствайки решението като „епохална промяна“.

По-късно същата година германските военни, известни като Бундесвера, създават Териториално командване, което да ръководи всички операции в родината си, и възлагат на неговия командир, генерал-лейтенант Андре Бодеман, ветеран от Косово и Афганистан, задачата да изготви оперативния план (OPLAN).

Във война с Русия, Германия вече няма да бъде фронтова държава, а плацдарм. Освен деградиралата инфраструктура, тя ще трябва да се справя със свита армия и нови заплахи като дронове.

„Бежанци и подкрепления ще прииждат от противоположни посоки. Потоците ще се нуждаят от насочване, което Бундесверът сам не може да направи, особено докато води бойни действия“, каза Клаудия Мейджър, ръководител на трансатлантическите инициативи за сигурност в Германския фонд „Маршал“ на Съединените щати.

Това означава, че военните ще трябва да се обединят с частния сектор и гражданските организации в мащаб, в който не са го правили преди.

До март миналата година, въз основа на обратна връзка от разширяващ се кръг министерства, държавни агенции и местни власти, екипът на Бодеман завърши първата версия на плана.

Докато новото правителство на Мерц тръбеше за план за разходи за отбрана от 500 милиарда евро и връщане към наборната военна служба тази година, Бундесверът работеше незабелязано, информирайки болници, полицията и агенциите за помощ при бедствия, сключвайки споразумения с провинциите и оператора на автобана и чертаейки транзитни маршрути за военни конвои.

В края на септември в северния град-държава Хамбург се проведе военно учение, наречено „Червената буря Браво“, за да се отработи сътрудничеството между Бундесвера и полицията, пожарникарите и частите на гражданската защита.

Сценарият представляваше миниатюрен оперативни планове в действие: 500 войници на НАТО щяха да дебаркират в пристанището, за да сформират конвой от 65 превозни средства, насочен на изток през града. Те щяха да трябва да отблъскват опити за блокиране на пристанището, атаки с дронове и протести.

Нарастващ саботаж

Неадекватността на мирновременното законодателство също затрудни Германия да се защити от саботаж – една от най-големите заплахи, пред които е изправена OPLAN.

Подобни саботажи вече се случват. Десетки атаки, от палежи до вандализирани кабели, бяха насочени към железопътната система през последните години. През октомври съд в Мюнхен осъди мъж за планиране на саботаж на военни съоръжения и железопътна инфраструктура от името на Русия.

Тази седмица Полша заяви, че Русия стои зад експлозията , която е повредила железопътни линии в източната част на страната.

Германските разузнавателни служби съобщиха, че само миналата година са извършили проверки на почти 10 000 служители на оператори на критична инфраструктура.