Станислав от "Хелс Китчън" отрече да е бил съпругата си, но все пак двамата се развеждат ВИДЕО

Един от най-популярните участници в българския Hell's Kitchen – Станислав Иванов и съпругата му Божидара опровергаха да е имало домашно насилие довело до ареста на пернишкия готвач.

Информацията изтече през уикенда, а дни по-късно замесените имена проговориха за случилото се. Божидара обаче отрече категорично това да е вярно.

"Преминаваме през прекалено труден период и никога не сме търсили сензация по този казус", започна първа по темата красивата дама, а след нея кулинарният аз направи официално извинение към нея: "Извинявам се в ефир на Божидара, защото разбрах моите грешки".

Тя на свой ред подкрепи думите му: "Изяснили сме отношенията между нас и сме взели решението да не сме заедно на този етап - развеждаме се!"

Най-явната причина за създаденото напрежение по между им е популярността на готвача и професионалните му ангажименти, които нарушили хармонията в брака им.

"Аз осъзнах, че работата не е най-важното, най-важното е да си с хората, с които си и да имате една добра комуникация. При нас това липсваше в последно време. Бях заровен в работата си и поставих семейството си на втори план", призна още Станислав в "На кафе".

Божидара пък обясни, че е на етап в живота си, в който иска да има семейство.

"За да се стигне до една раздяла, вината е и в двама ни. Аз също съм допуснала грешки в отношенията ни", сподели още нежната половинка.