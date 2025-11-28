IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Солидно почерпен шофьор се отърва с драскотини, след като се блъсна в скат

27-годишният мъж е имал 4,38 промила алкохол

28.11.2025 | 15:54 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на 27 години с 4,38 промила алкохол катастрофира по пътя Смилян – Арда, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян. Заради катастрофата движението по пътя е ограничено в участък от около 2 км от Смилян. 

Инцидентът е станал, докато младият мъж е пътувал от село Кошница към Смилян. След завой колата е излязла извън платното и се е ударила в крайпътния скат. Шофьорът е оцелял без сериозни наранявания – медицинският преглед е установил само одрасквания.

На мястото продължава оглед от полицейски екип. По случая е образувано бързо производство, предаде БТА.

