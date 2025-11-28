IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Интерпол има нов шеф - французинът Люка Филип

Той ще бъде назначен с четиригодишен мандат

28.11.2025 | 16:02 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Международната организация на криминална полиция Интерпол избра френския полицейски служител Люка Филип за свой председател.

Той ще изкара четиригодишен мандат, стана ясно на заседание на Общото събрание на Интерпол в Маракеш.

На него се събраха 886 участници от 179 държави, членуващи в Интерпол, както и 34 международни организации, които обсъждат въпроси като киберпрестъпността, онлайн измамите, организираната престъпност и защитата на данни, съобщиха организаторите.

Организацията, създадена през 1923 г. с цел да улесни сътрудничеството между полицейските служби на страните членки, избира на всеки 4 години председател, чиято роля е предимно церемониална.

53-годишният Филип е главен инспектор и съветник по европейски и международни въпроси към генералния директор на Националната полиция на Франция. 

Заемащият длъжността председател на Интерпол председателства годишните заседания на Общото събрание - върховният ръководен орган на организацията, който определя общата политика, методите на работа и финансовите насоки, цитирано от NOVA. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

интерпол шеф французин мандат
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem