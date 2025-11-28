IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възрастна пешеходка загина при пътен инцидент в Плевен

Тя е била блъсната от товарен автомобил

28.11.2025 | 16:10 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Пешеходка е загинала при пътен инцидент в Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Инцидентът е станал на кръстовището на улица "Асен Халачев" и улица "Васил Левски". Сигналът е постъпил в полицията в 11:15 часа. 

На мястото на произшествието незабавно са изпратени полицейски служители, които са установили, че 65-годишен водач на товарен автомобил "Пежо" при маневра е блъснал движеща се на уличното платно пешеходка на 80 години.

Пострадалата жена е транспортирана в тежко състояние в плевенска болница, където по-късно е починала, посочиха от полицията. 

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на водача, направени с техническо средство, са отрицателни. От полицията добавиха, че се осъществяват процесуално – следствени действия. 

Сезирана прокуратурата в Плевен.

