Путин благодари на Орбан за готовността да е домакин на среща между Русия и САЩ

Руският президент Владимир Путин изрази благодарност на унгарския премиер Виктор Орбан за готовността му Будапеща да бъде домакин на руско-американска среща на върха, предаде ТАСС.

"Благодаря за това, че откликнахте по този начин на възможна среща между мен и президента на САЩ във Вашата страна“, каза Путин на Орбан. "Ако в хода на нашите преговори стигнем до използването на територията на Будапеща, много ще се радвам и искам да Ви благодаря за готовността за оказване на съдействие", добави Путин.

От своя страна, Орбан заяви, че икономиката на Унгария е пострадала сериозно заради конфликта в Украйна и влошените отношения между ЕС и Русия.

"Унгария напълно усеща въздействието на украинския конфликт върху себе си, понасяйки осезаеми икономически загуби. Икономическото сътрудничество е блокирано от военните действия. Това важи както за отношенията с Европа, така и с нас", отбеляза той.

Преди срещата между Путин и Орбан руският министър на външните работи Сергей Лавров имаше около 45-минутен разговор с унгарския си колега Петер Сиярто.

Отношенията между Москва и Будапеща в момента се основават на прагматизъм и „на всичко най-добро от това, което е било“ в тяхната история, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща в Кремъл с министър-председателя на Унгария Виктор Орбан.

ТАСС обобщи основните изявления на държавния глава.

Руско-унгарски отношения

Отношенията между Русия и Унгария се запазват и развиват „въпреки всички сложности на днешния ден“.

В момента те се основават на прагматизъм и „на всичко най-добро от това, което е било“ в тяхната история.

Спадът в търговския оборот между Русия и Унгария е настъпил поради външни ограничения, но въпреки това тази година се отбелязва „известен ръст — малък, скромен, но все пак над седем процента“.

Енергийното сътрудничество между двете страни е доста обширно, но „и тук има въпроси и проблеми“, които изискват обсъждане.

За възможността от среща на върха Русия—САЩ в Будапеща

Унгария заема балансирана позиция по украинския въпрос, и Русия обръща внимание на това: „Знаем вашата балансирана позиция по украинския въпрос.“

Русия е признателна на Унгария за готовността ѝ да приеме в Будапеща срещата на върха Русия—САЩ: „Благодаря ви, че откликнахте така на възможната среща между мен и президента на Съединените щати Доналд Тръмп именно във вашата страна.

Идеята за провеждане на руско-американската среща в Будапеща е принадлежала на Тръмп: „Това беше предложение на Доналд Тръмп.“

Не е изключено преговорите между Русия и САЩ да доведат до провеждане на срещата на върха в Будапеща: „Ако в хода на нашите преговори се стигне до използването на площадката в Будапеща, ще се радвам много.“