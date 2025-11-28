Черен петък: Има ли реални намаления или всичко е търговски трик?

Богомил Николов от Асоциацията “Активни потребители” обясни в ефира на Bulgaria ON AIR кои са истинските истинските намаления и триковете на търговците. По думите му не е нужно да чакаме Черен петък, за да търсим подводни камъни.

“Офертите почнаха още от 1 ноември. В някои отношения сме задминали американците, защото при тях кампаниите започват на Черния петък, при нас - от началото на месеца. В България един от най-дискутираните проблеми е колко са реални намаленията”, каза още Николов.

Търговски трикове

Според експерта, големите табели за намаления, които ни привличат, не означават, че всички стоки са с намаление на 90% и добави, че това търговски трик.

"Нормалните намаления са между 10 и 30%. Не трябва да очакваме всичко да бъде намалено, както ни се иска. Ако говорим за телефони - намалението е при по-старите модели и не бива да се сърдим. Ако знаем какво искаме да купим и си направим списък, наблюдавали сме цената, трикът с измамните намаления няма да мине", обясни Николов в предаването “България сутрин”.

Връщане на стока

"По закон имаме право на връщане в 14-дневен срок, но голяма част от хората не знаят, че това важи само за онлайн търговията. Когато отидем в мола или който и да е магазин, това право не е задължително по закон, а търговска политика. Има такива, които ще дадат, има и такива, които няма. Наша отговорност е да попитаме, за да не останем изненадани", изтъкна коментира представителят на Асоциация “Активни потребители”.

Николов подчерта, че е важно да пазим касовата бележка, защото в България се възприема като доказателство за покупката.

"Важно е да пазим бележките, особено за по-скъпите продукти. Само 5% от намалените стоки се връщат на старата си цена. Спокойно - ще има намаления и след това. Най-лошото нещо е да излезем на пазар, без да имаме идея какво ще купим. Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, защото ще е по-лесно и ще има по-малко рискове, плащайте и с карта", посочи още Николов.

Гледайте видеото с целия разговор.