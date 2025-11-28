Никола Цолов направи официален дебют във Формула 2

Никола Цолов направи официалния си дебют във Формула 2, като записа 18-о време в тренировката на пистата в Лусаил преди състезанието за Голямата награда на Катар.

Българският пилот, който през този сезон се състезаваше в по-долния клас Формула 3 и завърши на второто място в генералното класиране, получи възможността от тима на Кампос Рейсинг да кара във Формула 2 - последната стъпка преди най-високия възможен клас - Формула 1.

В тренировъчната сесия Цолов записа време от 1:40.087 минути, като изостана с 1.431 секунди от времето на Леонардо Форнароли от състава на Инвикта Рейсинг. Италианецът даде най-добрия резултат в тренировката от 1:38.656 минути.

Втори на 0.104 секунди е шведът Дино Беганович (Хайтек), а трети на 0.602 е ирландецът Алекс Дън (Родин Моторспорт).

От 18:10 часа днес предстои квалификацията, която ще определи реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и неделното основно състезание.

Никола Цолов ще кара във Формула 2 и през идната седмица в заключителния кръг за сезона в Гран при на Абу Даби.

