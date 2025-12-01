Коцев пред протестиращите във Варна: Моята свобода дължа на вас!

Издържах тези 5 месеца заради едно - заради всички вас, които сте тук и 14 пъти бяхте на протест. Това ме крепеше през тези 5 месеца. Смисълът е, че ние се събудихме да знаем, че можем да бъдем свободни. Моята свобода дължа на вас! Признателен съм и ви благодаря! Това каза кметът на Варна Благомир Коцев на протеста срещу Бюджет 2026.

Днес е първият работен ден на варненския кмет след 5 месецен арест.

Хиляди хора се събраха тази вечер пред Областната администрация във Варна на протест срещу проектобюджет 2026 и срещу практики в управлението, които според участниците водят до липса на реформи и прозрачност.

Сред протестиращите имаше много млади хора, които изразиха силно недоволство и настояване за промяна. Впоследствие демонстрацията се превърна в шествие, което премина през централната пешеходна зона и стигна до кръстовището и сградата на Община Варна, където блокира цялото кръстовище.

В самото начало на протеста ул. "Преслав+ бе блокирана от протестиращите и пред сградата се виждаха десетки плакати с послания като "Писна ни от лъжи и обещания!", "Слаб 2 за комуникация, реформи и визия", "Лицето на корупцията" - с изображението на Делян Пеевски, "Върнете бюджета от нулата. Имате 3 седмици", "За децата капачки, за олигарсите кюлчета и пачки!"

В тълпата звучаха скандирания "Шиши вън", "Оставка", освирквания и викове на недоволство

Евгений Станимиров откри протеста и се обърна към присъстващите с думите:

"Няма да стане така! Поводът, който изкара миналата седмица голяма част от гражданите на София и който изкарва тази вечер хора в цяла България, е бюджет 2026. Първо - защото този бюджет не предлага реформи, които да доведат до икономически растеж и благосъстояние на обществото. Той предлага още от старото и то в много по-лош вариант. И второ - начинът, по който управляващото множество се опитва да наложи този бюджет - с арогантност, с неща, които нямат нищо общо с европейските практики, към които България се стреми от години. Предполагам, че голяма част от всички тук присъстващи са обединени от едно нещо, а то е, че двама човека, които са упреквани в зависимости, държат цяла България в заложник."

Сред протестиращите беше и 23-годишният Теодор Димитров.

"Аз съм на 23 години съм, родом от град Варна, роден и израснал в Морската столица. Идвам на протест, защото искам да подкрепя демократичното право на глас. Идвам на протест, защото аз съм човек и искам някаква малка, поне промяна в нашата държава - към по-хубаво и към по-прозрачна система, която включва и моя глас. Виждам промяната тук, зад мен - с хора на улицата, с гласове, с по-висок процент участие в изборите, с по-прозрачни процеси в нашите системи, с по-добри условия на живот и реална средна класа", каза той.

За момент протестът ескалира

Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира. Протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протеста се поетизира и фокусът се поставя върху кметът Коцев, а не върху причината, заради която се се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".

Протестиращите хвърлят бутилки по журналистите. Стигна се до кратък сблъсък между протестиращите и организаторите на протеста и намеса на полицията.