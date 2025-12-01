IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Брюксел наемат тротинетка с лична карта и снимка на клиента

Предстои регистрация на всички подобни превозни средства

01.12.2025 | 21:32 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Властите в Брюксел са решили от тази седмица наемането на тротинетка в града да се извършва само със снимка на клиента и на личната му карта, съобщиха местни медии. Предстои всички на частни тротинетки да бъдат издадени регистрационни номера.

Целта на промяната е ограничаване на възможностите с помощта на наети тротинетки да се извършват престъпления. Тези стъпки са били препоръчани от прокуратурата заради борбата с разпространението на наркотици и заради честите инциденти на пътя с тротинетки.

Властите са поискали от двете дружества, предоставящи тротинетки под наем в града, да въведат технология за отключване на превозните средства с помощта на селфи, както например при използването на банкови приложения. Дружествата са изразили готовност да съгласуват възможните технически решения.
