България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE

България е подала искане до Европейската комисия (ЕК) за финансиране от 3,2 млрд. евро по линия на инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост", придружено от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост., съобщиха от Министерството на отбраната.

Официалното искане трябваше да бъде изпратено до 30 ноември, като от МО посочват, че то е изпратено в срок.

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия и укрепване на отбранителните способности на страната, добавят от военното министерство.

Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г., съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов в края на септември.

В края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес със списък с приоритетни за страната ни инвестиционни проекти за съвместно придобиване на отбранителни способности и модернизиране на Въоръжените сили, посочи тогава Запрянов. Приоритетните за страната ни инвестиционни проекти са придобиване на 3D радари; на наземно базирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана; разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици; придобиване на безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции; на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност; на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати; разработване на способности за транспортно осигуряване на Въоръжените сили; придобиване на противовъздушни ракети VL MICA и на боеприпаси 155 мм, обясни още Атанас Запрянов.

Национален план за инвестиции

На 26 ноември Министерският съвет одобри Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост.

Заемите ще бъдат при благоприятни лихвени условия с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години.

Изпълнението на включените в националния план проекти, подлежащи на финансиране по линия на механизма SAFE, ще спомогне за изграждането и развитието на отбранителните способности, необходими да се гарантира националната и съюзната сигурност в контекста на участието на страната ни в системата за колективна отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС.

Инструментът SAFE

SAFE предоставя 150 милиарда евро подкрепа за разширяване на отбранителните способности на страните членки на ЕС, главно чрез нисколихвени заеми за закупуване на военно оборудване. Приоритет се дава на съвместни проекти с участието на поне две страни членки. Финансирането за покупки от една държава ще остане възможно, ако договорите бъдат подписани до края на май следващата година.

За да се постигне максимално въздействие, проектите ще се основават на съвместни обществени поръчки, включващи поне една държава членка, която се ползва от SAFE, и други държави членки, включително и Украйна, посочват от Европейската комисия на своя сайт. (БТА)