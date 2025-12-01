Кой ще заеме мястото на "зеления кардинал" на Зеленски Андрей Ермак?

Когато двама членове на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски бяха отстранени от длъжност, след като 100 милиона долара държавни средства изчезнаха, Юлия Свириденко трябваше да съобщи новината. Министрите на правосъдието и енергетиката, каза Свириденко, са заподозрени, че са се облагодетелствали от гигантската измама - система от подкупи в сектора на атомната енергетика, за която се твърди, че е била организирана от Тимур Миндич - бизнесмен и близък съюзник на президента.

Две седмици по-късно, докато бившият началник на кабинета на Зеленски, 54-годишният Андрей Ермак, очевидно си стяга багажа за фронтовата линия, след като подаде оставка на фона на скандала, 39-годишната Свириденко, министър-председателят на Украйна, е смятана за един от фаворитите за наследник на оттеглящия се "зелен кардинал" - както беше известен с облеклото си във военен стил.

Шумът около политическия крах на Ермак и фактът, че преминаването от премиерския пост към неговия пост дори се разглежда за Свириденко, говори много за ролята, която Ермак изгради като влиятелна дясна ръка на Зеленски.

Оставката му в петък, след като служители на антикорупционната агенция нахлуха в офиса и апартамента му, оставя Зеленски без стария му приятел като основен инструмент за контрол над правителството и парламента. Абразивният Ермак беше известен с огромното си влияние и безмилостните си задкулисни манипулации - и отсъствието му може сериозно да отслаби президента, който пренебрегваше връзките си с други поддръжници, докато приятелят му държеше контрола, и сега може да се бори да запази контрол.

Друга теория предполага обратното: че отстраняването на Ермак може да предвещава по-егалитарен период, в който прекомерната роля на президентския му пост е намалена в полза на правителството и парламента, където про-Зеленски депутатите се чувстват изолирани.

"Носят се слухове, че премиерът на Украйна Юлия Свириденко може да поеме президентския пост", каза Тимофий Милованов, президент на Киевското училище по икономика, в петък, когато напускането на Ермак стана реалност. "Аз силно го подкрепям. Това би било правилното решение, точно това, което правите, за да излезете от криза."

Милованов, бивш министър на икономиката, добави:

"Това би направило правителството по-твърдо, би укрепило изпълнителната власт и би дало на Украйна тласъка напред, от който се нуждае в най-трудния момент от историята си."

Въпреки че президентът има значителни лостове за влияние в Украйна, по-голямата част от изпълнителната власт е в ръцете на кабинета на министрите. Но Киев по време на война, толкова фокусиран върху Зеленски като фигура, видя как Ермак и екипът му узурпират голяма част от вземането на решения.

Седмица преди уволнението си, Ермак настоя да получи оставката на Васил Малюк, ръководител на службата за сигурност на Украйна, или СБУ, съобщиха местните медии в понеделник. Твърди се, че го е обвинил, че не е успял да го защити от разследването.

Твърди се, че Ермак не е вярвал до последния момент, че Зеленски ще го отстрани и се е чувствал изоставен от президента

Само малцина се втурват да го защитят, въпреки факта, че е назначил съюзниците си на жизненоважни позиции. Когато била поискана оставката му, се съобщава, че в продължение на 30 минути Ермак бил в "истерия", хвърляйки обиди, упреци и обвинения към президента.

Матиа Нелес, германски анализатор на украинската политика, обаче заяви, че не е ясно дали Зеленски е "наистина готов да скъса със старите мрежи и актьори около Ермак". Той каза:

"Замяната на един или двама души няма да промени системата в основата ѝ", добавяйки, че Зеленски трябва да спре да оказва натиск върху антикорупционните органи и да се ангажира с по-широко прочистване на служители от собствения си кръг, прокуратурата и разузнавателните и правоприлагащите органи.

Един от тези, които трябва да си тръгнат, е Рустем Умеров, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана, който наскоро беше разпитан за енергийната измама, посъветва Нелес. Но вместо да се дистанцира от Умеров, Зеленски го назначи в петък да ръководи екипа, който води преговори със САЩ за войната с Русия.

Всъщност Умеров може дори да е претендент за заместник на Ермак и вече е поел ролята му на главен военен преговарящ, срещайки се със зетя на президента Тръмп,

Други потенциални кандидати за нов началник на кабинета на Зеленски са Кирило Буданов, началник на военното разузнаване; Павло Палиса, заместник на Ермак; Денис Шмигал, министър на отбраната; и Михайло Федоров, първи вицепремиер и министър на дигиталната трансформация. Сергий Кислица, първи заместник-министър на външните работи, също е споменаван като възможен кандидат.

Анализаторите смятат, че изборът е труден за Зеленски

Володимир Фесенко, политически коментатор в Киев, заяви в телефонно интервю, че "без Ермак Зеленски няма да може да управлява както преди". Той добави:

"Напускането на Йермак означава, че правителството ще получи автономия и в парламента ще има по-неформално гласуване в зависимост от това какво законодателство се разглежда. Влиянието на Зеленски значително ще отслабне."

Маневрирането на Ермак раздразни много депутати и поддръжници на администрацията, които смятаха, че той "монополизира влиянието си върху Зеленски и блокира други хора, които преди са имали пряк достъп до президента", каза Фесенко.

Той смята, че е малко вероятно Зеленски да избере Свириденко, назначена за министър-председател едва през юли, защото намирането на заместник-премиер би изисквало одобрение от Върховната рада или парламента. Това може да бъде рискован процес, като се има предвид слабото мнозинство в "Слугата на народа", партията на президента.

Междувременно бъдещето на самия Ермак е неясно. През уикенда той заяви пред "Ню Йорк Поуст", че отива да се бие с руснаците.

"Бях осквернен и достойнството ми не е защитено, въпреки че съм в Киев от 24 февруари 2022 г.", съобщава се, че е казал той в текстово съобщение, визирайки датата, на която Русия започна пълномащабното си нахлуване. "Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски; отивам на фронта. Аз съм честен и почтен човек."