Костадинов: БСП още не е напуснала скута на Пеевски

"БСП - Обединена левица" още не е напуснала скута на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Facebook.

Той припомня, че днес правителството е оттеглило проектобюджета. Миналата седмица председателят на БСП, каза, че ако това се случи, партията му ще напусне управлението, посочи Костадинов. Той попита колко време ще отнеме това да се случи.

"Според вас колко време ще отнеме на Бившата социалистическа партия да го стори? Ден? Месец? Година? Никога?", попита Костадинов.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г, съобщиха от правителствената пресслужба по-рано тази сутрин.

Решението е взето на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще започне нова бюджетна процедура.