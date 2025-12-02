IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кабинетът "Желязков" изтегля бюджета от парламента

Очаква се съвсем скоро ГЕРБ да излезе с официална позиция

02.12.2025 | 11:00 ч.
Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

За днес беше предвидена среща на Министерството на финансите с работодателските организации и синдикатите, на която трябваше да се види дали е възможен компромис върху досегашния проект за бюджет.

 

Министерски съвет Росен Желязков изтеглен бюджет протести ГЕРБ
