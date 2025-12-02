Кабинетът "Желязков" изтегля бюджета от парламента

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

За днес беше предвидена среща на Министерството на финансите с работодателските организации и синдикатите, на която трябваше да се види дали е възможен компромис върху досегашния проект за бюджет.