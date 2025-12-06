Тома Биков: Протестът помогна парадоксално на ГЕРБ

В учебниците по история ще пише, че по време на правителството на Росен Желязков България е влязла в еврозоната, а не че ПП-ДБ или Мартин Димитров са имало голямо желание да ни вкарат там, но не им се е получило. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков, отговаряйки на критики, че ГЕРБ няма роля за въвеждането на единната валута у нас.

Той е категоричен, че ако правителството не беше съставено, България щеше да бъде управлявана от служебни кабинети, които нямаше да направят необходимото, за да стане еврото факт.

„Нашето управление дойде на власт с мотивацията да успокои населението, защото България се намира в много сложна геополитическа и вътрешнополитическа ситуация. Не мисля, че на този етап трябва да се подава оставка, макар че за ГЕРБ-СДС това не е проблем и ние сме го доказвали на няколко пъти“, каза Биков пред БНТ.

Той припомни, че ГЕРБ няма мандат да води политиката, която е свързана с увеличаване на бюджетните разходи, но те са част от коалиция.

„Протестът помогна парадоксално на ГЕРБ, защото той ограничи желанията за прекалено харчене на обществени пари, срещу което ние също сме против“, обясни той.

В същото време Биков подчерта, че България не стои зле на икономическата карта на ЕС.

"Чуждестранните инвестиции нараснаха с 20%, за пръв път от години получихме транш от над милиард по Плана за възстановяване и развитие. Икономическите показатели не са много лоши, но това не трябва да ни успокоява, защото в Европа ситуацията не е много добра“, обобщи Биков, визирайки тежките икономически проблеми на Германия.

Коментирайки проекта на бюджет, който представи вчера Министерството на финансите, Биков посочи, че той не решава генералните въпроси.

„Имаме проблем в структурата на обществото през последните 25 години. Използваме системи, които са конструирани в периода 1997-2001 г., а живеем в условията на технологична революция и забавена глобализация. Така че, който и да дойде на власт ще се сблъска със същите проблеми“, обясни той и добави, че фрази от типа ние ще спрем кражбите и ще напълним бюджета, които опозицията издига, са обидни за интелигентността на българина.

Според него България се нуждае от структурни реформи, но за да ги правиш трябва да имаш мандат за това, а ГЕРБ имат 66 депутати, ПП-ДБ също нямат мандат за реформи със своите 33 депутати.

„Дори да имаме избори няма да се появи формация, която да има 130 депутати", смята той.

Биков смята, че единственият начин да се правят реформи е да се постигне консенсус, но все по-рядко може да се постигне. „Нямаме позитивен консенсус като общество. Не можем да се върнем в 2019, но не сме и 1997, както си мислят от ПП-ДБ и да правим неолиберални реформи. България не трябва да се връща към стария модел. Протестът може да бъде някакъв сигнал, но не може да реши генерално проблемите“, подчерта той.