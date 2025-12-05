Протестите разклащат управлението, но не и твърдите електорати на ГЕРБ и ДПС. Опозицията остава без нови лица и убедителна посока. Хората искат ясна посока за държавата – и са прави. Но дали тази посока могат да я дадат Кирил Петков, Асен Василев, „общото момиче“, Божанов и „Крушари“ – дълбоко се съмнявам. Това коментира Борис Марков от СДС на страницата си във фейсбук.

Нови избори няма да намалят резултата на ГЕРБ и ДПС, няма да изведат ПП–ДБ на власт. Състезанието е кой ще извади нови лица, защото протестът не харесва никого от сегашните политици.

Да се гласува за Борисов и ГЕРБ отдавна не е модерно. Хората, които гласуват за него, не го изоставиха, когато беше на дъното преди няколко години – няма да го изоставят и сега заради протеста. Борисов е известна величина, която вече не може да изненада – нито в положителен, нито в отрицателен смисъл. Докато се занимава с политика, ще получава сравнително стабилен вот с малки отклонения. Нито може да надскочи максимума си, нито електоратът му ще изчезне. Това е доказано на многото избори, които минаха, смята Марков.

Да се гласува за Пеевски - не е модерно

Да се гласува за Пеевски не просто не е модерно – модерно е той да бъде оплюван по всякакъв начин. Само че неговият електорат е различен. Тези хора са свикнали Пеевски да е виновен за всичко в държавата и грам, ама грам не им пука от това. Няма шанс да бъдат разколебани – напротив, колкото повече ги атакуват, толкова повече се втвърдяват. Това е характерно за малцинства, които често са обект на нападения. Те няма да заявят открито подкрепата си за Пеевски – не е модерно, а и самите те не следят кое е модерно – но ще застанат зад него, защото в собствените им представи той ги пази и води. А къде ги води – това дори не ги интересува особено.

В този смисъл, нито ГЕРБ, нито ДПС биха пострадали драматично на избори – без значение кога са, при какви условия и при кое управление, предлага една по-различна гледна точка Марков.

Спорно е дали опозицията ще получи бонус към резултатите си

Дали опозиционните партии ще „яхнат“ протеста и ще получат бонус към резултатите си е спорно. По-скоро не. ПП–ДБ бяха срещу Борисов и Пеевски – не успяха да ги „приключат“. После бяха с тях – пак не успяха. Сега казват, че двамата сами трябва да се оттеглят от политиката, защото нито с тях, нито срещу тях успяват да ги надиграят в тази игра политика. Остана им надеждата въпросните фигури просто да изчезнат от политическата сцена, защото по правилата на играта ПП–ДБ не могат да победят. Понеже не можем да ги бием на терен, те да се откажат, не е много лидерска или вдъхновяваща теза.

Настоящият кабинет изпусна управлението на държавата.

Да, изпусна го. Докато се кълняха, че по пътя към еврозоната ще контролират целия процес, те го изпуснаха. От всички мерки стана ясно едно: държавата ще надува цените, общините ще надуват цените, а само на частния бизнес е забранено. Дълбоко нечестно – и нормалните работещи хора се ядосаха и излязоха на улицата. Защото именно те плащат сметката. Хората искат ясна посока за държавата – и са прави. Но дали тази посока могат да я дадат Кирил Петков, Асен Василев, „общото момиче“, Божанов и „Крушари“ – дълбоко се съмнявам. Още по-малко – руското прокси Радев, „мечовете“, „величията“ и „възрожденците“.

