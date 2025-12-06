IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Арапя" отново наводнен, много вода и по пътищата в района на Царево ВИДЕО

Това е трето наводнение в къмпинга за тази година

06.12.2025 | 11:30 ч. 6
Снимка: фейсбук група "Арапя нощувки"

Обилни валежи през изминалата нощ предизвикаха локални и временни наводнения по някои пътни участъци в района на Царево, съобщиха от общината. В по-ниските точки на пътната мрежа, в сутрешните часове на деня, е имало повече вода, което е затруднило движението. Към момента няма непроходими участъци. 

По данни от метеорологичната станция в Бургас около 130 литра валежи на квадратен метър са паднали в района на царевското село Изгрев. Интензивният дъжд е довел и до повишаване на водните количества в малките дерета и реки, но водата се оттича, подчертаха от общинската администрация. 

Локални наводнения отново е имало в района на къмпинг "Арапя“ - основно в терени, които са в непосредствена близост до коритото на реката. Няма данни за сериозни щети, а водата постепенно се оттича. 

БТА припомня, че това е трето наводнение в къмпинга за тази година. В началото на октомври бяха регистрирани над 410 л/кв.м валежи в района само за едно денонощие.

Местните власти призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в участъците, където все още има мокри или частично наводнени платна. 
 

арапя царево наводнение
