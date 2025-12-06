Генерациите в сблъсък: защо днешните различия са толкова остри

Пропаст между поколенията винаги е имало, но днес тя е много по-дълбока. Това заяви писателят Любомир Гетов в съботното издание на "България сутрин".

"Между две съседни поколения всъщност разликата е доста по-силна, отколкото през поколения, например. Защо? Ами защото ценностната система на поколенията се изгражда на база времето, в което са израснали технологии, исторически събития, влиятелни личности", коментира Гетов пред Bulgaria ON AIR.

Различията в работната среда

Като човек с дългогодишен опит в бизнес консултирането, Гетов често се сблъсква с трудностите, които изпитват поколенията в работна среда.

Поколение X, неговото поколение, поставя на първо място свободата и индивидуализма. За тях работата е безкраен процес, в който доказването е водещ приоритет.

Поколение Y обаче мисли другояче – за тях балансът между работа и личен живот е базова ценност. Гетов подчерта, че те не бягат от работа, а просто предпочитат ясни правила, комуникация по имейл и по-структуриран подход.

"Има един цитат на Сократ от преди 2400 години, който твърди, че и тогава по-възрастните са смятали по-младите за необразовани, нахални, невъзпитани, харчещи много пари. Винаги го е имало този казус", отбеляза Гетов.

Навлизането на поколението Z

Според Гетов огромният интерес към темата идва с навлизането на поколение Z в компаниите. Те имат различни нагласи, често ясни изисквания, но и неувереност за мястото си.

Той смята, че Z са продукт на възпитание, при което родителите от поколение X компенсират свои липси, предоставяйки на децата повече технологии, удобства и свобода, но по-малко време и лична ангажираност.

Разминаванията в семейството

Разминаването не подминава и семейството. Гетов подчертава, че когато партньорите са от различни поколения, в домакинството се смесват различни ценности – често с добър резултат.

Той сподели свои наблюдения как човек от поколение X възприема виждането на по-младата си половинка и променя навиците си, особено тези, свързани с грижата за децата.

Родители и деца – най-трудният мост

Най-голямата трудност идва в отношенията между родители и деца. Тук обаче любовта служи като естествен мост – и според Гетов това е най-сигурният начин пропастта да бъде преодоляна.

Въпреки това той признава, че днешните по-възрастни трудно приемат факта, че младите често знаят повече по теми като технологии и нови тенденции. А младите, от своя страна, понякога подценяват житейския опит на възрастните.