IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

БСП включи задна скорост, остава в управлението

Винаги сме готови за избори, заяви Зафиров

06.12.2025 | 11:41 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Всичко, което договорихме със социалните партньори и с обществото, е факт в новия проект за бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и председател на коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в Николаево, където е официален гост на празника на града. Той подчерта, че от коалицията са заявили, че ще преосмислят участието си в управлението, ако социалните придобивки не бъдат защитени в бюджета. 

На въпрос дали "БСП - Обединена левица" има готовност за предсрочни избори Зафиров отговори, че темата за избори винаги е на дневен ред в обществото и в политиката. "Винаги сме готови за избори, няма основание да се притесняваме, защото всичко, което правим, е публично и е за обществото", каза той. 

Свързани статии

Вицепремиерът коментира и протестите с искане за оставка на правителството, като посочи, че от коалицията чуват хората от протеста. Както виждате, голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в бюджета, а оставката на правителството не е на дневен ред, каза той. 

Атанас Зафиров посочи, че е в Николаево за първа копка на проект за асфалтиране на централна улица и за откриване на водопровод, който решава дългогодишен проблем. Много е важно да се знае, че за нас най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционният процес в страната да не спира. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem