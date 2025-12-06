ЦСКА се огледа в норвежец, оценен на 5 млн. евро

Младият полузащитник на норвежкия Тромсьо Йенс Йерто-Дал е следен от ЦСКА, твърди TEAMtalk. 20-годишният дефанзивен халф се представи отлично в завършилото миналата седмица първенство на скандинавската държава.

Шотландският гранд Рейнджърс е основен фаворит за подписа на Дал, който е оценяван на близо 5 милиона евро. Младежкият национал на Норвегия се превръща в един от най-желаните таланти в европейския футбол в момента и се води ожесточена конкуренция за подписа му.

ЦСКА е отправил официална оферта до Тромсьо, но очевидно преминаването му при "червените" би било много трудно осъществимо. Талантът е желан от редица клубове от водещите първенства, включително от Висшата лига - Лийдс, Борнемут, Брайтън, Съндърланд и Уулвърхямптън.

Йенс-Йерто Дал е висок 193 см и вече има 87 мача с 12 гола и 8 асистенции за родния си клуб Тромсьо. Tимът му завърши трети в първенството на Норвегия.