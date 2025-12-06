Опра Уинфри демонстрира талия на оса, след като отслабна драстично

Опра Уинфри е истинска икона в телевизията, пример за открита и провокативна журналистика.
Днес Уинфри, която е на 71 години, изглежда дори по-млада отпреди няколко години.
Легендарната водеща, която е известна с драстичното си отслабване, показа тънка талия като на млада девойка.
На снимки, споделени от SplashNews.com, Опра шокира феновете като облече къс бял топ, който разкриваше корема и талията ѝ.
71-годишната телевизионна икона пристигна в Сидни, Австралия, на 3 декември, облечена в къс топ Zimmermann и панталони с копчета, които подчертаваха тънката ѝ талия.
