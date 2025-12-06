IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Опра Уинфри демонстрира талия на оса, след като отслабна драстично

Телевизионната водеща е неузнаваема след като свали голям брой килограми

06.12.2025 | 12:18 ч.
Снимка: Getty Images

Опра Уинфри е истинска икона в телевизията, пример за открита и провокативна журналистика.

Днес Уинфри, която е на 71 години, изглежда дори по-млада отпреди няколко години.

Легендарната водеща, която е известна с драстичното си отслабване, показа тънка талия като на млада девойка.

На снимки, споделени от SplashNews.com, Опра шокира феновете като облече къс бял топ, който разкриваше корема и талията ѝ.

71-годишната телевизионна икона пристигна в Сидни, Австралия, на 3 декември, облечена в къс топ Zimmermann и панталони с копчета, които подчертаваха тънката ѝ талия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Опра Уинфри
