До 18:00 часа не се допуска преминаване на камиони през "Кулата - Промахон"

Гръцките земеделци засилват протестите си, блокирайки магистрали и гранични пунктов

05.12.2025 | 14:18 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

До 18:00 часа няма да се допуска преминаване на товарни автомобили през прехода "Кулата - Промахон" в двете посоки, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". Там е получена информация от гръцките гранични власти, че протестиращите на гръцка територия няма да допускат преминаване на товарни автомобили през прехода "Кулата - Промахон" в двете посоки. Леки коли, микробуси и автобуси ще бъдат пропускани.

През "Илинден - Ексохи" в двете посоки преминават всички видове превозни средства, добавят от Гранична полиция.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха за временно ограничение в движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона на граничния преход. Шофьорите изчакват на място. В района има километрична опашка от тежкотоварни автомобили, видя репортер на БТА. Преминаването на моторни превозни средства е ограничено и се регулира от служители на "Пътна полиция". Има засилено полицейско присъствие.

На граничен преход "Промахон" има селскостопанска техника. Протестът на гръцките фермери започна в сряда. Движението на граничен преход "Кулата" беше преустановено малко след 14:00 часа. 
Гръцките земеделци засилват протестите си, блокирайки магистрали и гранични пунктове във все повече региони на страната, включително Тесалия, Македония, Тракия и Епир, за да поискат по-ниски производствени разходи, просрочени субсидии и компенсации, както и подкрепа за животновъдите, засегнати от скорошна епидемия от едра шарка, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

До ескалация на напрежението вчера се е стигнало в района на градчето Киато на полуостров Пелопонес, където полицията е използвала сълзотворен газ, след като земеделци са се опитали да блокират минаващата на близо магистрала Атина – Патра.

гръцки фермери Кулата Промахон
