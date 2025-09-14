Хората трябва да знаят истината – има много манипулации. В конкретен случай – секретарят на НСО показва справка за даден екип, след това излизат още и още нови справки, но никой не ги предоставя на медиите. Така бившият президент на Република България Росен Плевнелев коментира опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО.

В ефира на Нова тв Плевнелиев обясни, че в подобни моменти се движат не служители на НСО, а екип на президента заедно с неговите съветници.

„В конкретния случай говорим за събитие във Варна, на което е трябвало да присъства президентът Радев. През 2014 аз с целия си екип се движех – това е мой екип, съветници, заедно със секретарите. Събитието беше извънредно, а това, което показа съветникът на президента днес, не беше такава справка”, каза още Плевнелиев. Той подчерта, че по времето, в което е изпълнявал длъжността, атаките към институцията са били доста по-силни, отколкото в момента.

„Редно е да проверим и сравним фактите. Има достатъчно справки от службата за охрана. Президентът е самостоятелен център във властта, но трябва да работи с всички”, обясни още той. Нов политически проект или извънредна нестабилност в страната обаче Плавнелиев очерта като начин за борба за тази власт.

„Изходът от тази борба е в ръцете на гражданите и в това да са научили, че противопоставянето днес е между демократи и популисти”, каза още той. Дългосрочните липси на назначения за постове като посланици, или председатели на ДАНС Плевнелиев определи като „скандални”.

„Имаше много трудни години за страната. Имаше искане на оставки. Дори и тогава нямаше такива забавяния – но когато дойдат нови управляващи, те имат наистина добри идеи по някои направления. Президентът е длъжен да ги подкрепи”, каза още Росен Плевнелиев.

„Президентът е един – и за опозиция, и за управляващи. Радев обаче не разбира това”, добави той. По повод на арестите на високопоставени лица от последните месеци, Плевнелиев припомни и ареста на лидера на ГЕРБ – Бойко Борисов. Това действие той определи като незаконно.

„Сякаш се е изградила домова книга за подобни сценарии – встъпваш на длъжност, арестуваш опонента, създаваш свои канали за информация. Надявам се България да не достигне до такъв момент”, каза Росен Плевнелиев.