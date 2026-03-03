Операция "Епична ярост" по минути: Тръмп взел решението, после се преструвал, че няма да удари Иран

Генералът на Доналд Тръмп разкри завладяващ, минута по минута, разказ за операция "Епична ярост", в която загина аятолах Али Хаменей.

Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, говори с репортери заедно с военния министър Пит Хегсет в Пентагона в понеделник, два дни след като Тръмп започна война с Иран.

Кейн заяви, че бомбардировачи B-2 са извършили 37-часови полети от континенталната част на САЩ, хвърляйки бомби върху подземни ядрени съоръжения в Иран, докато безпрецедентна "вълна" от 100 самолета е била отприщена по суша и море.

Той разкри драматичния момент, в който Тръмп едностранно решил да започне война с ислямския режим

"В 15:38 ч., в петък, 27 февруари, Централното командване на Съединените щати, чрез военния министър, получи последната заповед за действие от президента Тръмп. Президентът нареди, цитирам, "Операция "Епична ярост" е одобрена. Без прекъсвания. Успех."

Два часа след като даде заповедта на Кейн, Тръмп се качи на сцената в Тексас, където твърдеше, че все още не е решил, казвайки за Иран:

"Имаме много важно решение... Предпочитам да го направя по мирния начин. Но те са много трудни хора."

Към 2:30 ч. сутринта източно стандартно време президентът публикува видеоклип от Мар-а-Лаго, в който обяви, че страната е във война с Иран.

Кейн обясни, че първоначалната атака е била насочена към иранското ръководство, обектите с балистични ракети и разузнавателната инфраструктура, което е оставило "противника без възможност да вижда, координира или реагира ефективно".

"В 9:45 ч. сутринта техеранско време, когато зората се промъкна през зоната на операциите на Централното командване, небето оживя", каза той пред репортери в Пентагона в понеделник. "Повече от сто самолета, изстреляни от суша, море, изтребители, танкери, бомбардировачи... образуваха една синхронизирана вълна. Това беше удар през деня, базиран на "спусък", извършен от израелските отбранителни сили, подпомогнат от американската разузнавателна общност."

Към 5:00 EST Тръмп обяви, че аятолахът е починал в Техеран след израелски удар.

Кейн каза, че ударът през деня е базиран на "спусък, извършен от израелските отбранителни сили, подпомогнат от американските "Томахоукс", визирайки удара срещу аятолаха. Той каза, че Америка е извършила "масивна, смазваща атака във всички области на войната, поразявайки хиляда цели през първите 24 часа".

Кейн добави, че са били разположени кибер и космически команди, за да "объркат врага".

По думите му военната цел в Иран, която сега не включва смяна на режима, "ще бъде трудна за постигане и в някои случаи ще бъде тежка работа". Генералът добави, че се очаква американските сили да понесат допълнителни жертви. Досега шестима американски войници са загинали в резултат на войната на Тръмп и има съобщения за 18 ранени.

Хегсет и Кейн заявиха, че крайната цел на войната с Иран е да се унищожат техните военни и ядрени оръжейни разработки

Ядреният надзорен орган на ООН заяви в понеделник, че няма индикации, че съвместните удари между САЩ и Израел са поразили някое от ядрените съоръжения на Иран.

Кейн каза, че мисията на Тръмп е "да се защитим и отбраняваме и заедно с нашите регионални партньори да предотвратим възможността на Иран да проектира сила извън своите граници".

Операцията е била резултат от "месеци, а в някои случаи и години, на преднамерено планиране и усъвършенстване".

Нито Кейн, нито Хегсет предоставиха точен график или стратегия за изтегляне на САЩ от Иран. В момента войски не са разположени на място в Иран.

Преди войната се смяташе, че в Близкия изток има около 40 000 американски служители на различни позиции. В ексклузивно интервю за Daily Mail on Sunday Тръмп заяви, че войната с Иран може да продължи до четири седмици.

"Винаги е била обмисляна като четириседмичен процес. Смятахме, че ще отнеме около четири седмици. Така че - колкото и силна да е, голяма страна е, ще отнеме четири седмици - или по-малко", каза Тръмп.

Хегсет категорично заяви, че Америка "не е започнала тази война" и разкри плановете на Иран да изгради "ракетен щит", за да защити ядрените си амбиции.

"Ние не започнахме тази война, но под президента Тръмп ние я довършваме", каза Хегсет на пресконференция в Пентагона в Арлингтън, Вирджиния, в понеделник.

Той предупреди, че "войната е ад и винаги ще бъде", след като беше потвърдена смъртта на четвърти американски войник след ирански удари по база в Кувейт.