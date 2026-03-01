ПП включва в изборните листи знакови лица от протестите

"Продължаваме Промяната" включва в листите си едни от най-ярките лица на протеста, както и хора с активна гражданска позиция. По време на най-масовите протести за последните 30 години се появи едно цяло ново поколение на площадите и разпознаваеми личности, които изразиха многократно своята нетърпимост срещу мафията и управленския модел на Борисов и Пеевски.

От поколението Gen-Z в листите на "Продължаваме Промяната" влиза Малена Малчева. Тя е на 22 години и беше едно от водещите лица по време на масовите протести през декември месец. Към момента е студент по право в трети курс в Университета за национално и световно стопанство, както и работи в сферата на застраховането.

Каква е мотивацията ѝ да влезе в надпреварата за парламент:

"Взех решение да бъда част от листите на ПП поради факта, че младите хора биваме подценени - депутатите в Народното събрание следва да представляват народа, съответно, младите също заслужаваме своето място там. Вярвам, че всички млади хора носим в себе си жаждата за справедливост и съм готова да го покажа".

Малена Малчева е съпредседател на "Младежи за Промяната" от октомври 2025 г.

Друг представител на Gen-Z, който попада в листите на "Продължаваме Промяната", е Александър Иванов, студент по право в Софийския Университет. На 6 декември 2025 г. той е сред учредителите на Обединение "Студенти против мафията". Тогава студентите и възпитаниците на Юридическия факултет на СУ заявиха: "Обединяваме се като поколение, което отказва да приеме за нормално да търпи задкулисието, безконтролната власт и институционалния произвол, олицетворявани от Делян Пеевски, Бойко Борисов и свързаните с тях лица".

Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход с активна гражданска позиция в социалните мрежи.

"Българските турци не са това, което ДПС ги показва", казва Осмак.

В свое откровено изявление на протеста на 10 декември 2025 г. тя заяви:

"Изморени сме държавата, в която сме родени, да ни е мащеха. Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове и за защитна стена. Вместо интеграция ние получаваме социална кастрация".

„Продължаваме Промяната“ включва в своята квота в листата на ПП-ДБ и Мартина Стефанова - дългогодишен активен участник в културния и обществения живот, носител на награда на Forbes Bulgaria, с над 10 години работа за опазването на стара София и създаването на защитената архитектурна зона КвАРТал. В началото на тази година тя извоюва победа за запазване на Амфитеатъра в София, подкрепена от близо 13 000 граждани за неговото официално придобиване от Министерството на културата.