Дребни пари от "двореца" на Путин: Как милиарди отидоха в джоба на любовницата му ВИДЕО

Компанията, която финансира строителството на прословутата вила на Владимир Путин на Черно море, приключи проекта с излишък от 6,5 милиарда рубли (около 84 милиона долара по днешния курс). Тази "разлика" беше прехвърлена на дългогодишната партньорка на Путин, Алина Кабаева, според ново разследване на Фондацията за борба с корупцията (FBK).

Слуховете за романтична връзка между Путин и Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, се появиха още през 2008 г., няколко години преди развода на руския президент с жена му. Кабаева е майка на двамата предполагаеми сина на Путин, родени през 2015 и 2019 г. Въпреки това нито Путин, нито Кабаева са потвърждавали публично връзката си.

Намиращо се близо до курортния град Геленджик, в южния Краснодарски край на Русия, луксозното имение, известно като "двореца на Путин", беше разкрито от опозиционния лидер Алексей Навални и неговия екип от антикорупционни изследователи през 2021 г. Въпреки това, Путин и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков многократно са отричали, че имението принадлежи на президента.

Имотът официално е собственост на фирмата "Инвестиционни решения" ("Investment Solutions") чрез мрежа от фиктивни компании. Нейни акционери са трима от най-старите сътрудници на Путин: адвокатът Николай Егоров, бизнесменът Илхам Рахимов и бившият му съученик Виктор Хмарин. Банковите документи, получени от FBK, показват, че фирмата е получила заеми от офшорни дружества на Британските Вирджински острови, които са насочили парите по веригата за финансиране на строителството на резиденцията.

Когато проектът приключи през 2023 г., "Инвестиционни решения" имал останали 6,5 милиарда рубли в излишък

Компанията дарила почти половината от тези средства - три милиарда рубли (39 милиона долара) - на благотворителната фондация "Алина Кабаева". FBK отбелязва обаче, че благотворителните разходи на фондацията - подкрепа на жени спортисти, организиране на фестивала по художествена гимнастика "Алина" и реставриране на църква в окупирания Крим - са възлизали на едва десетки милиони рубли. Междувременно по-голямата част от парите са били депозирани в лихвена сметка.

Останалите 3,5 милиарда рубли (45 милиона долара) са отишли за нестопанската организация на Кабаева за художествена гимнастика "Небесна грация". Отчетите за разходите разкриват, че "благотворителната организация" е похарчила над 30 милиона рубли (389 000 долара) в императорската фабрика "Петърхоф" - производител на луксозни часовници, предпочитан от Путин, който притежава поне два от техните модела.

Средствата са финансирали и лагери по гимнастика във Валдай, проведени на по-малко от 1,5 километра от частната резиденция на Путин в руския регион Новгород. FBK твърди, че тези лагери са имали скрита цел: да предоставят възможност на децата на Путин и Кабаева, които според информациите живеят в почти пълна изолация в резиденцията във Валдай, да общуват с деца на тяхната възраст. Разследването дори включва видеоклип на младо момче, идентифицирано от FBK като сина на Путин Иван, който казва, че му е харесало тренировките.

По-голямата част от средствата, предназначени за "Небесна грация", също са били депозирани в лихвена сметка. Според разследването фондацията е спечелила 435 милиона рубли лихви само през 2024 г. (около 5,6 милиона долара по днешния курс). FBK заключава, че фондациите на Кабаева са просто „черни каси“, използвани от близкото обкръжение на Путин за финансиране на тайния начин на живот и хобитата на семейството му „под прикритието на филантропия“.