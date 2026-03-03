Честит Национален празник на България!

Днес е 3-ти март - Националният празник на България! Отбелязваме 148 години от Освобождението на страната.

Събития по случай националния празник ще има в цялата страна.

Датата на подписването на Санстефанския мирен договор - 3 март, е обявена за национален празник на България с решение на Държавния съвет от 27 февруари 1990 г. и на Народното събрание от 5 март с.г. и се отбелязва като Ден на освобождението на България от османско иго, според информация на отдел "Справочна" на БТА.

За първи път Денят на освобождението на България е честван на 19 февруари 1880 г. След въвеждането на Григорианския календар в България през 1916 г. за първи път празникът е отбелязан по нов стил на 3 март 1917 г. и се е отбелязвал като официален празник до октомври 1951 г., когато е отменен с Кодекса на труда. Еднократно денят е честван като официален празник през 1978 г. по повод на 100-годишнината от освобождението на България от османско иго. Честването на 3 март е възстановено през 1987 г., като до 1989 г. денят се е отбелязвал като официален празник с решение на Юлския пленум от 1987 г. на Централния комитет на Българската комунистическа партия и на Министерския съвет.

Антените на небостъргач в Чикаго ще бъдат осветени в цветовете на българското знаме на 3 март

В София министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия ще участват в тържествената церемония по издигане на Националното знаме на Република България на 3 март от 11.00 ч. пред Паметника на Незнайния войн. В ритуала ще участват формирования от Националната гвардейска част. По време на изпълнението на националния химн ще бъде произведен салют от 20 артилерийски залпа.

От 12.00 ч. пред сградата на Администрацията на Президента на Република България ще се проведе тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

На 3 март от 18.30 ч. на площад „Народно събрание“ в София ще се състои тържествена проверка (заря) в чест на Националния празник. Провеждането на ритуала се организира от Националната гвардейска част. В него ще участват и военнослужещи от Съвместното командване на силите и от Военновъздушните сили. Командващ тържествена проверка (заря) ще бъде бригаден генерал Стоян Шопов – началник на щаба на Сухопътните войски.

В строя ще бъдат знамената-светини, символ на най-възвишените традиции и добродетели на българското войнство: Самарското знаме, Щандарт на Първи конен полк, Знамето на 15-и пехотен Ломски полк, Знаме на 13-ти пехотен Рилски полк, Знаме на 25-и Драгомански полк, Знаме на 30-ти пехотен Шейновски полк, Знаме на Шести пехотен Търновски полк, Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк.

Представителни военни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили (ВМС), Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка ще участват в тържествените церемонии за Националния празник и в ритуалите по отдаване на почит и полагане на венци и цветя пред паметниците на загиналите за Освобождението, които ще се проведат на 2 и 3 март в различни градове в страната.

Военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествата на връх Шипка на 3 март от 11.30 ч.