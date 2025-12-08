Проф. Павлов: Държавата ни започва от 632 г., Кубрат е първият български владетел

България трябва да отбележи тържествено и подобаващо 2032 година като държава с история на 1400 години. Зад тази инициатива се обединиха уважавани български историци, археолози, учени, както и трите обществени медии.

Кои са фактите, които изместват залегналата в главите и учебниците ни 681 година и колко неоспорими са доказателствата, че началото на държавата започва през 632 година?

“Въпросът, който се поставя е много важен и основателен, тъй като през 1981 година така малко фриволно е решено, че началото на българската държавност е именно през 681 година, което на практика е една много важна дата“, коментира пред bTV историкът и преподавател проф. Пламен Павлов, който е един от инициаторите на промените.

„Тогава наистина държавният център се премества на юг от Дунава и това го прави Аспарух. Истината е обаче, че Аспарух и неговите приемници нямат чувството, че са създали нова държава. Те са на практика преместили държавния център и това е казано много ясно в Именника на българските владетели“, посочи той.

„Българските племена в Европа се проявяват много по-рано - още в първи век. Според някои учени даже още преди това. Но истината е, че именно Кубрат е първият исторически достоверен, засвидетелстван, категорично български владетел. В същия Именник на българските владетели има няколко имена преди него, които обаче са легендарни. Започва се с Авитохол, който е живял 300 години“, обясни историкът.

„При Кубрат вече имаме абсолютно достоверни данни от византийските хронисти Теофан и Никифор, които пък стъпват на една по-стара дворцова хроника от Константинопол. Имаме арменски извори за него, имаме Йоан от Никиу в Египет, имаме най-вече съкровището на Кубрат при Мала Перешчепина Полтава в днешна Украйна“, коментира проф. Пламен Павлов.

По думите му 632 г. заема много важно място и никога в истотическите среди не е имало съмнение, че държавността е много преди 681 г.

„През 681 г. има мирен договор - някакво споразумение между Аспарух и Константин IV Погонaт. Излиза, че ако го нямаше това споразумение, България я няма, което разбира се не е верно. А самата битка в Онгъла, когато Аспарух премества държавния център на юг от голямата река, е в лятото на 680 година. Аз не съм против 1300-годишната, нито моите колеги, това отбелязване през 1981 година. Това имаше важно място в нашето осъзнаване - не като част от Съветския блок, а като една държава с древна история“, коментира историкът.

По думите му началото на държавността е много по-рано.

„И първата наистина феноменална фигура, която създава империя - не просто някаква държава, която обединява разпокъсаните по-рано български племена, е именно великият Кубрат“, отбеляза още той.

Според него 632 година е приета от цялата световна наука, от големи учени на запад и на изток, от учените от Ермитажа в Петербург, които издават и книга за Кубрат.

Той посочи още, че Левски е роден през 1840 г. а не през 1837 г.