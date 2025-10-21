Запрянов: В Граф Игнатиево са създадени условия за приемането на първите осем самолета F-16

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че в авиобаза Граф Игнатиево са създадени условия за приемането на първите осем от общо шестнадесет самолета F-16 Block 70, като дейностите по реконструкция продължават в ускорен порядък.

Запрянов добави, че периодично авиобазата се посещава от представители на компанията производител на самолет F-16 Block 70 - Lockheed Martin, както и от представители на американското правителство по повод сертифициране на отделни обекти на авиобазата. “При последното си посещение в края на септември от представителите на американската страна беше отчетен значителен напредък по модернизацията на авиобазата”, обясни министърът.

Авиобазата е в режим на оперативно използване, като на територията ѝ продължават да се изпълняват строителни дейности, за което е създадена необходимата организация за безпрепятствено функциониране.

По думите на Запрянов в рамките на мандата на това правителство са завършени най-важните обекти, подлежащи на сертифициране от американска страна за приемане на самолетите F- 16 Block 70.

“Реконструкцията и модернизацията на авиобазата е започнала през 2020 г. До 2024 г. са констатирани сериозни забавяния в изпълнението на инфраструктурата поради множество фактори, включително и пандемията от COVID-19, военните действия на Русия против Украйна, нарушени доставки на материали и други.От 2024 г. стартира процес по сериозно ускоряване на дейностите, свързани с реализиране на проектите и наваксване на констатираното забавяне”, заявява министърът.

България вече получи шест изтребителя F-16 по договора, подписан през 2019 г. До края на годината се очакват още два самолета. След изпълнението и на втория договор Военновъздушните сили ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета.