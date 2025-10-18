IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Запрянов: Правителството полага усилие Въоръжените сили да са приоритет

Броят на кандидатите за служба е нараснал, добави военният министър

18.10.2025 | 13:26 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

“Правителството полага максимално усилие да превърне военното строителство, развитието на Въоръжените сили, в приоритет”, каза военният министър Атанас Запрянов в приветствието си към курсантите от Випуск 2025 “Сливнишко-Драгомански“ – специализация “Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров“, които бяха произведени в офицерско звание “лейтенант“ във ВМА. 

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия, увеличени са и стипендиите за обучение във висшите военни училища.

“Рязко нарасна броят на кандидатите за служба във Въоръжените сили и за обучение във висшите военни училища”, каза още министърът на отбраната.

Запрянов добави, че предстои да бъде извършена ускорена модернизация на въоръжените ни сили. Министърът отбеляза, че ако се реализират всички проекти, които са започнати, и тези, които предстои да започнат по механизма “SAFE” на ЕС, в края на 2030 г. нашите въоръжени сили ще бъдат качествено различни от състоянието, в което се намират сега.

“Гответе се да бъдете лекари, да проявявате грижи за здравето на нашите военнослужещи, а във време на бойни действия – да осигурявате и медицински грижи на съюзниците, с които ще воюваме заедно“, обърна се Запрянов към курсантите.

По време на церемонията началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски отбеляза, че девет години са изминали от началото на програмата за военни лекари. По думите му, с третия випуск, който сега се изпраща по войсковите части, се доказва, че това е традиция, която дава надежда за развитието на военната медицина. 

“Не спирайте да мечтаете, колкото са по-големи мечтите ви, толкова ще бъдат и по-големи постиженията ви“, каза той на курсантите.

Тагове:

Атанас Запрянов министър на отбраната ВМА Въоръжени сили военни лекари
