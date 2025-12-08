Д-р Симидчиев: Младите хора да отидат да гласуват, ако се стигне до избори

Преди шестия вот на недоверие към правителството опозицията излезе с остра критика към редакцията на Бюджет 2026, въпреки съгласието на синдикати и работодатели.

На този фон надзорът на НОИ одобри с единодушие социалния бюджет, същото направи и Здравната каса с парите за здраве.

Философията на бюджета остава същата, количеството разходи в цялата рамка на бюджета е над 45%. Ако не се вдигат данъци, ще се генерира все по-голям дефицит. Това коментира депутатът от ПП-ДБ и председател на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев в студиото на "България сутрин".

Той подчерта, че управляващите са показали бърза работа с преработването на финансовата рамка, но и припомни българската поговорка какво прави бързата работа с майстора.

"По-хубавото от това да имаме бюджет е да имам хубав бюджет. Приоритет трябва да е качеството. Виждаме един на тъмно съставен, от това само губят", категоричен е д-р Симидчиев.

Трябва силна икономика

Депутатът от ПП-ДБ подчерта, че без силна икономика няма откъде да се събират данъци и призова да се генерират пресни пари, които да стимулират икономическата дейност и да интегрират младите.

"При младите лекари не само проблемът не е поправен, но е допълнително влошен. Част от началото на тази протестна вълна беше проблемът с младите медици - интелигентни, образовани хора, които остават на опашката на социалната възвращаемост", каза д-р Симидчиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Проблемите в здравеопазването

Председателят на здравната комисия в НС подчерта, че системата трябва да бъде ориентирана към опазване на здравето, защото лекуването на болестите излиза скъпо.

"Кадровият проблем са медицинските сестри, лекари имаме за 5 години, пенсионираните вече са над половината, имаме около 26 000 сестри при необходими 40 000", даде пример гостът.

Протестите в страната

По думите му хората видяха, че "управляващите имат безогледно отношение към всичко, раздали са си вътре порцийките" и това е довело до масовата вълна от недоволство.

Очакванията му са младите хора от площадите да отидат да гласуват, ако се стигне до предсрочни избори.

"Много повече млади хора се ангажират с политика. Ако те не се занимават с политика, политиката се занимава с тях. Бърка им се в джобчето", аргументира се д-р Симидчиев.

Той не каза какво ще прави ПП-ДБ при предсрочни избори или с кого биха управлявали, ако получат мандат.

Дали това ще са АПС и МЕЧ, които подкрепиха вота на недоверие?

"Това са хората, които припознават икономическите проблеми", лаконичен беше д-р Симидчиев.