Трус от 4,9 по Рихтер край Анталия, Югозападна Турция

Земетресение със сила 4,9 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес в област Серик в югозападния турски окръг Анталия, съобщи на сайта си турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Според Европейският сеизмологичен център пък силата е 5,1 по Рихтер.

Земетресението е регистрирано в 13:21 ч. местно време (12:21 българско време), като няма информация за пострадали и разрушения.

Това е третият по-голям трус в окръга след земетресението от 4,3 по скалата на Рихтер, което беше регистрирано тази нощ в 3:31 ч. местно време и труса от 3,6 в 12:34 ч.

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)