България поиска разяснение от Турция за навлизането на KAIROS в наши води

Министерството на външните работи информира, че министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.

Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера KAIROS, който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.

Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера KAIROS.

Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица.

В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Министър Георгиев подчерта значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Той акцентира върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.

Министерството на външните работи ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията и да поддържа активна координация с компетентните институции и съюзниците.

По-рано министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че се надява турският посланик в България да даде информация за причините, поради които танкерът "KAIROS" се е озовал край бреговете на Ахтопол. Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация, каза пред журналисти във Варна Запрянов. Попитан дали ще говори с турските си колеги по този въпрос, министърът отговори, че „това не е военен въпрос“ между двете страни.

Той благодари на военнослужещите, участвали в операциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера "KAIROS" на 7 и 8 декември, и подчерта, че те ще бъдат наградени.

Четирима души от екипажа на танкера „Кайрос“, който заседна край Ахтопол преди три дни, са евакуирани тази сутрин. Военнослужещи от състава на военноморските ни сили са извършили успешната операция с вертолет „Пантер“.