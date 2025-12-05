Удареният от Украйна кораб KAIROS е заседнал край Ахтопол

Има риск удареният от украински дрон танкер KAIROS да заседне край Ахтопол. Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски дронове "Sea Baby", съобщава Bulgaria ON AIR

Според информация на Maritime.bg лицата на борда успяват да отдадат котва, към него плават влекачи и кораб на "Гранична полиция". На борда има 10 души.

Съгласно плана за търсене и спасяване е вдигнат хеликоптер на Военноморските сили.

Всички отговорни органи са събрани в Бургас. Действа се съгласно Плана за търсене и спасяване. Хеликоптер на ВМС е облетял кораба. Танкерът бе поразен при украинските удари срещу танкери, по-късно буксиран от турски влекач, който при неизяснени обстоятелства прекъсва проводката край бреговете на България.

Новината паникьоса местните, но от областната администрация увериха, че няма опасност за живота и здравето на жителите на област Бургас, нито данни за екологични последствия.

Десетчленният екипаж на кораба е в безопасност, с всички необходими предпазни средства, и с него е осигурена постоянна комуникация. По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизиране на плавателния съд.

Поради бурното море експертите са категорични, че всички активни действия, включително евакуация или допълнителни операции, следва да бъдат извършвани в светлата част на денонощието за максимална безопасност.

Областният кризисен щаб по бедствия и аварии провежда заседание и координира работата на всички компетентни институции. Хеликоптер на „Гранична полиция“ вече извършва въздушен оглед на района, а обследването се подпомага и от термокамери.

Всички ангажирани министерства са информирани и в готовност за предприемане на необходимите мерки при промяна в обстановката.