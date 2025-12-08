Yettel обнови инсталацията "Огледай се" с аудио разказ и послания срещу дезинформацията

Обновената инсталация „Огледай се“ на Yettel бе открита официално в градина „Кристал“ в София на 5 декември. За втора поредна година петметровата огледална конструкция поставя важни и обществено значими въпроси по различен и привличащ вниманието начин чрез силата на изкуството.

Миналата зима тя отправи силно послание за толерантността и приемането. А сега насочва вниманието към начина, по който възприемаме информацията около нас в онлайн среда. Тя обединява аудио- и визуален разказ в цялостно изживяване и кани минувачите да вдигнат поглед от екрана и да се огледат – за истината и смисъла.

Аудиоисторията и посланията върху огледалните повърхности напомнят, че интернет е „отражение“ – среда, в която „истината се смалява и потъва в океан от мнения“. Затова не бива да се доверяваме на всичко, което виждаме онлайн. Освен това засяга и често несъзнателната склонност към потвърждението – навика да търсим и вярваме на информация, която подкрепя собствените ни убеждения, вместо да допускаме различна гледна точка. Така инсталацията напомня колко е важно да разпознаваме собствените си филтри и съзнателно да излизаме от информационните си кръгове. Затова посланието ѝ се събира в два призива: „Огледай се. Заслушай се.“ – подканвайки към критично мислене и осъзнато потребление на информация.

Автори на идеята са агенцията за градски комуникации Imp-Act Agency и артистът Филипина Стаменкова, известна със своите огледални пластини и повърхности. Изработката е дело на творческото ателие Woood. Инициативата се осъществява в партньорство със Столична община и район „Средец“.

Проектът е част от дългогодишните усилия на Yettel да развива дигиталните умения на хората и да насърчава отговорното използване на технологиите.

„Вече почти две десетилетия Yettel работи за дигиталното приобщаване и безопасността в интернет. С инсталацията „Огледай се“ надграждаме тези усилия, като отваряме разговора за една от най-актуалните и сложни теми днес – дезинформацията и начина, по който консумираме информация онлайн“, коментира Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel България. „Макар в кампаниите ни досега да сме засягали фалшивите новини и критичното мислене, искаме с тази инсталация и бъдещите ни инициативи през 2026 г. да разгърнем темата още по-широко. Защото сега е по-важно от всякога не само да се оглеждаме, но и да помислим какво виждаме и защо.“

Световният икономически форум поставя дезинформацията сред най-сериозните краткосрочни глобални заплахи. В своя последен доклад по темата организацията отбелязва, че ускореното разпространение на невярно съдържание, включително с помощта на нови технологии, има потенциал да дестабилизира общества и пазари, като влияе пряко върху обществените нагласи и поведението на хората. Освен че подкопава доверието в институции, медии и експерти, дезинформацията може да създава социална поляризация – разделение на общности в „лагери“, които живеят в различни информационни вселени и все по-трудно намират общ език.

„Дезинформацията е не просто медийно предизвикателство, а въпрос на обществена устойчивост. Когато фактите се размиват, расте подозрението, а с него и разделението между хората. Затова нашата роля като технологична компания е да подпомагаме критичното мислене, развиването на дигиталните умения и способността да различаваме достоверното от манипулативното съдържание“, добавя още Маргита Колчева.

Темата за отговорното и безопасното използване на интернет е дългогодишен приоритет за Yettel. Вече почти 20 години компанията развива програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. Дейностите включват онлайн и офлайн игрите за деца Digital Scouts, онлайн уроци за ученици, обучения и ресурси за учители, както и тематични срещи и материали за родители. Само през последната година, заедно с партньорите си, компанията достига до над 82 000 души с теми, свързани с дигитална грамотност, онлайн безопасност и критично мислене.

Обновената инсталация „Огледай се“ е естествено продължение на тези усилия – чрез силата на изкуството да провокира обществен разговор по тема, която пряко засяга начина ни на мислене, общуване и вземане на решения.

Тя ще бъде достъпна за посетители в градина „Кристал“ до 10 януари 2026 г.