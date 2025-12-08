Силен трус разлюля Япония, има предупреждение за цунами

След земетресение с магнитуд 7,6 разтърси източното крайбрежие на Япония. Метеорологичната агенция на страната издаде предупреждение за цунами за части от източното крайбрежие.

Очакват се вълни с височина до 3 метра.

Епицентърът е бил край източното крайбрежие на префектура Аомори. Земетресението е регистрирано около 23:15 ч. местно време, като Японската метеорологична агенция съобщава, че епицентърът се е намирал на приблизително 50 километра дълбочина под морското дъно, съобщи Daily mail.

Властите предупреждават, че в крайбрежните райони се очаква цунами с максимална височина до три метра и призовават жителите на ниско разположени райони незабавно да се евакуират и да се отправят към по-високи места. За няколко региона вече са издадени незабавни заповеди за евакуация, като се предупреждава, че вълните на цунамито могат да засегнат северното тихоокеанско крайбрежие на Япония.

Хората в засегнатите райони са призовани да се пазят от крайбрежията и устието на реките, които могат да прелеят.