Провежда се спасителна операция край Ахтопол заради кораба Kairos

"ИА “Морска администрация” заедно с ГД “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателен съд, навлязъл в териториалните води на Република България. Това е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море преди два дни", съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Танкерът Kairos, поразен в края на миналата седмица от украински дронове недалеч от териториалните води на Турция, се появи край българското крайбрежие, недалеч от Ахтопол.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация” са изпратени катер на ГД “Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили, съобщават от МТС.

Свързани статии Удареният от Украйна кораб KAIROS е заседнал край Ахтопол

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Това е потвърдено от предоставения видеоматериал от хеликоптера на Военомосктите сили. Плавателният съд е под постоянно наблюдение, заради силното вълнение, което достига 4 бала.

Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия, се посочва в информацията.