„Да, България“: Новият бюджет продължава да води към катастрофа

С редакцията на бюджета за 2026 г. се прави опит за прикриване на проблемите чрез фасадни промени. Общите разходи към БВП през 2026 г. са 45% от БВП, което е негативен рекорд за последните 25 години. Толкова високо ниво на разходите означава бъдещо повишаване на данъците. През 20226 г. се вземат огромни заеми за финансиране на тези разходи, а следващата стъпка ще бъде промяна в цялата данъчна система. Показателно е, че увеличаването на данъците и осигуровките е отложено за периода 2027–2028 г. Практически има само отлагане на предварително обявените увеличения на данъчно-осигурителната тежест. Това се заявява в позиция на "Да България".

Според партията, липсват реформи и мерки за ефективност на разходната част.

"Ние от “Да, България” предложихме 30 мерки за по-голяма ефективност, ефикасност и икономичност на разходите. Властта само имитира мерки, които са половинчати и няма да имат ефект. Пример за това е предложението за съкращаване на незаети щатни бройки в администрацията - начинът, по който това се предлага, е нeработещ и показва нежелание за реални реформи.

Реалният дефицит е над 5%, защото е вероятно неизпълнение на приходите и повтаряне на лошата практика от 2025 г. – разходване на огромни суми през публични компании. Правителството планира да вземе около 10 млрд. евро заеми през 2026 г., голяма част от които ще се налеят в икономиката, и това ще доведе до засилено потребление и нарастване на инфлацията, тоест на цените. Средно на ден ще вземат 53,5 милиона лева заеми през 2026 г.!", заявиха от "Да България".

Според тях, Министерството на финансите само прогнозира спад в икономическия растеж през 2026 г., което е самопризнание, че средата за бизнеса се влошава въпреки комбинирания положителен ефект от Шенген и еврозоната.

"Влошаващата се среда се дължи на недалновидните действия на правителството и тормоза над малкия бизнес. През 2025 г. има сериозен спад на индустрията в България в сравнителен план със средния показател за ЕС. Не виждаме адекватни мерки за подпомагане на производството и конкурентоспособността.

Това правителство няма легитимност да управлява и ни вкарва в начало на опасен румънски сценарий.

Оставката на властта вече е закъсняла", заявяват от "Да България".