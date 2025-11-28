Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в ресорното министерство, където се провежда среща с работодатели и синдикати за подновяване на диалога.

"Тристранният диалог е възстановен", съобщи още Петкова и добави, че са чули и предложенията на българския бизнес, и предложенията на синдикатите. Сега тези предложения ще бъдат разгледани от Министерство на финансите и коалиционните партньори и следващата седмица ще се проведе нова среща, на която ще се обсъдят конкретните мерки, които ще доведат до едно "балансирано решение".

"Аз лично съм изненадан, че допирните точки между роботодателите и синдикатите са много повече, от очакваните от мен, и съм оптимист, че ще имаме предложения още следващата седмица", заяви на свой ред Делян Добрев.

"Двата малки бюджета са гледани на комисия на второ четене. Правилникът обаче ни позволява ние да внесем допълнителен доклад, след като бъдат изчистени предложенията между правителството, работодателите и синдикатите имаме готовност да внесем допълнителен доклад и да преразгледаме на второ четене двата малки бюджета и след това да разгледаме държавния бюджет на второ четене в комисия, имаме достатъчно време, ако успеем да се обединим около предложения, приемливи и за трите страни през следващата седмица, имаме време до края на годината да приемем държавния бюджет", обясни той.