Теменужка Петкова за бюджета: Рамката е тази, която е задал Асен Василев

Бюджетът отразява всичко, което се случи в политическия живот на България порез последните 5 години. През 2020 г. тогава президентът вдигна юмрук и сложи началото на политическата нестабилност. Сега сме свидетели на същото - ключов момент въвеждане на еврото, отново има политическо напрежение. Това заяви пред бТВ финансовият министър Теменужка Петкова.

Създава се ситуация, в която целта е напрежение, да се предизвикат предсрочни избори и да се опорочи целият процес на въвеждане на еврото. Поводът за това е бюджет 2026. Рамката е тази, която е задал Асен Василев. През последните 4г. всичко, което се случи във финансите е плод на политиката на Василев. Ние искаме да променим голяма част от тези стандарти и политики, които смятам за порочни. Порочна е политиката да наложиш дефицитът да е 3%, при положение, че законът казва, че целта за бюджетното салдо трябва да е нулево или положително салдо. По време на управлението на ГЕРБ дефицитът е бил и на излишък. Но това беше наложено като правило – 3% дефицит, подчерта Петкова.

Василев не е съгласен като обвързване на МРЗ и средната, това беше въведено по негово време, на практика сега работодателите протестират срещу тази негова наредба. Порочна политика е с еднократни приходи да се създават и финансират постоянни разходи. Например, когато през 2021 Василев беше служебен финансов министър първото, което направи е взе парите за АМ Хемус – 490 млн. лева тогава и тези средства бяха пренасочени за пенсионната система. Обаче с тях са създадени постоянни разходи за в бъдеще с еднократен приход, защото този приход от АМ Хемус на следващата година го няма, каза Петкова. С взетите пари за НЕК също никой не знае все още какво се случва, коментира Петкова.

В Брюксел не се изпраща актуализирана средносрочна прогноза, а се изпраща проектен план по бюджетната рамка. Това е т. нар. бюджетен план, който отразява нетните първични разходи. ЕК следи тези показатели, ние не изпращаме актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, уточни Петкова. Когато има приет закон за бюджета от НС в едноседмичен срок МС привежда в съответствие средносрочната прогноза с параметрите по приетия бюджет, уточни още Петкова.

За твърдението на Асен Василев, че има 45% разходи, които са през бюджета, Петкова каза, че това не е така. „Правилото предвижда, че разходите не могат да са повече от 40% от БВП, от тях се елиминират евросредствата, когато се елиминират, разходите за БВП са 40% вече, каза Петкова.

Най-важното е това, че беше възстановен диалогът с бизнеса и синдикатите. Те са изпратили предложенията си, в момента ги остойностяваме. Във вторник ще дебатираме с бизнеса и синдикатите, каза още Петкова.

Заплатите в определени сектори се увеличават автоматично, това предизвиква напрежение спрямо другите сектори, но това е тема, която не стои от днес, а стои отдавна. Тук трябва да се проведе обществен дебат, за да стигнем до такова решение. Опасявам се, че в рамките на този бюджет трудно можем да проведем такъв дебат, но с работодатели, синдикати трябва да намерим решение, добави финансовият министър.

Не обсъждаме вариант за увеличение на ДДС. За максималния осигурителен доход сме предложили с увеличаването на този доход да намери отражение увеличаването на средната заплата. БСП бяха настоятелни на това предложение, посочи Петкова. Ще направим така, че България да има бюджет до края на годината, подчерта тя.