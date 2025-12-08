Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних е прекратено и изпратено на ВКС

Софийският градски съд прекрати и изпрати на Върховния касационен съд делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още няколко души, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт.

Според съдия Петър Славчев, повдигнатите обвинения по делото са за деяния, извършени преди приемането на Европейския регламент за създаването на Европейската прокуратура, а по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Затова и той иска от върховните съдии да преценят дали не трябва процесът да се гледа от Варненския окръжен съд.

На 1 декември Европейската прокуратура прати на съд бившия кмет на Варна Иван Портних за измама, свързана с казуса с рибарското пристанище „Карантината“.

От европрокуратурата съобщиха, че са внесли обвинителния акт срещу Портних, бившия областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващото рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация, за да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Парите са били предвидени за подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, но според разследващите такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране.

