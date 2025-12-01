Софийски градски съд определи докладчик по делото "Портних"

Софийският градски съд е образувал дело по внесения днес обвинителен акт от Европейската прокуратура срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, то е разпределено на съдия-докладчик, съобщиха за БТА от пресцентъра на съда.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане.

По-рано днес от Европейската прокуратура съобщиха, че са внесли обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Сигналът до европейското правосъдие е бил подаден от народния представител и част от ръководството на “Да, България" Стела Николова.

"Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им", категорична бе Николова, която е и бивш общински съветник.

Депутатът от ПП-ДБ припомни, че само преди месец лично министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично застана рамо до рамо с обвиняемия Портних, въпреки сериозните съмнения, че бившият кмет е замесен в корупционно престъпление.

"Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно и ние трябва да се стремим да постигнем този стандарт на правораздаване, вместо да разчитаме някой друг да ни свърши работата. За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери", подчерта още Николова.

В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент). Според разследването обаче към момента на подаване на заявлението за финансиране такова пристанище не е съществувало.