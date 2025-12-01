Портних: Атаката срещу мен е режисирана, всичко се случва под диктовката на ПП-ДБ

"Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос".

Това коментира Иван Портних, след като европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна.

В позиция, публикувана в социалната мрежа, Портних казва:

"Щом получа материалите, а това ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представя веднага на пресконференция, за да види цялата общественост, че в тях няма нищо абсолютно нищо нередно.

