Приоритети: Поколението Z предпочита домашните любимци пред децата

Домашните любимци са се превърнали в такава неразделна част от живота на по-младите поколения, че сега влияят на корпоративния живот и политиките за човешки ресурси.

Светът на труда постепенно се адаптира към тази промяна, за да отговори на очакванията на поколение Z. Всъщност около 60% от младите американски професионалисти казват, че биха напуснали работата си, ако това им пречи да се грижат правилно за своя космат компаньон, а близо 10% вече са го направили, съобщава „Fast Company“.

Тази тенденция бележи ясна промяна: преди двадесет години две трети от американските жени на 30-годишна възраст са имали поне едно дете. Днес половината от жените на 30-годишна възраст нямат.

По-младите поколения възнамеряват да прекарват повече време с домашните си любимци и търсят работа, която предлага достатъчна гъвкавост за това. Според проучване на онлайн ветеринарната платформа Vetster 48% от поколение Z не виждат разлика между това да имате домашен любимец и да имате дете. Някои дори изискват от работодателите си родителски отпуск, в който да се ползват домашните любимци, безплатни или с отстъпка ветеринарни грижи, или офиси, в които се допускат домашни любимци.

В контекст, белязан от икономическа несигурност и страх от съкращения, 80% от служителите определят работата като основен източник на стрес, което в крайна сметка вреди на производителността. За да се справят с това, все по-голям брой компании приемат политики, благоприятстващи домашните любимци, за да насърчат благосъстоянието на работното място. Доказано е, че присъствието на животни – особено кучета – понижава кръвното налягане и спомага за намаляване на сърдечно-съдовите рискове.

Тяхното присъствие също така повишава морала на служителите: 73% от тях вярват, че наличието на животни в офиса намалява стреса им. Сред работещите дистанционно въздействието е подобно: 51% от хората, работещи от вкъщи и притежаващи домашен любимец, казват, че се чувстват по-малко стресирани. Самсунг е осъзнала важността на домашните любимци в живота на своите служители и е внедрила програма за покриване на част от разходите за ветеринарни грижи. (БГНЕС)